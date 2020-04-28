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  1. Новости политики

В "Слуге народа" рассказали, что рассмотрит Рада на новом заседании

28 апреля, 14:49

Сергей Мартынец

Повестка дня внеочередного заседания еще уточняется, пока кадровых назначений там нет

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады депутаты инициируют в четверг, их также может быть два. Среди самых важных вопросов – запуск специальной процедуры для упрощенного принятия банковского законопроекта.

Об этом рассказала агентству УНН замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она подтвердила, что заседание планируется провести в четверг на 13:00. В повестке будут ратификации различных международных соглашений, проекты постановлений о переходе нардепов из одного комитета ВР в другой. В то же время вопроса назначения Михеила Саакашвили вице-премьером пока нет в повестке и он еще обсуждается.

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Фото из открытых источников

"Заседание инициируют народные депутаты, там сейчас 20 пунктов повестки дня. Среди них – начало специальной процедуры рассмотрения банковского законопроекта. Предложения в повестку дня давали все фракции, есть законопроекты авторства депутатов из оппозиции. Сегодня начинаем собирать подписи под повесткой дня и для созыва заседания. Думаю, к вечеру соберем. Кадровых вопросов пока в повестке дня нет. Могут быть еще вопросы либо законопроекты, которые инициирует президент. Поэтому, вероятно, может быть два внеочередных заседания подряд. По кандидатуре Саакашвили обсуждение еще продолжается", – сообщила Кравчук и добавила, что для утверждения повестки необходимы 150 подписей.

Как сообщали новости "Сегодня", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия называл дату, когда может быть принят банковский закон. Он подтвердил, что на ближайшем заседании только запустят процедуру сокращенного принятия закона, а с самим документом планируют разобраться за день (раньше со всеми поправками это могло занять не один месяц).

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Верховная Рада депутаты внеочередное заседание слуга народа Евгения Кравчук

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