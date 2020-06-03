В "Слуге народа" рассказали, как будут голосовать за новых министров в Кабмин

Решение не будет приниматься пакетом сразу по всем кандидатам

Кабинет министров может подать в Верховную Раду представления на министров культуры, экологии и образования сегодня или завтра, а голосовать депутаты будут отдельно по каждому. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, после представлений от Кабмина, по кандидатам еще нужен будет вывод профильных комитетов, который разрешат или не разрешат вынести вопрос в сессионный зал. А само решение не будет приниматься пакетом сразу по всем кандидатам.

"Пакетом не будет голосования, потому что это отдельные министры. Пакетом голосование – только с премьер-министром. Мы ожидаем, что еще можно успеть проголосовать на этой неделе. А для этого нужны представления от премьер-министра. Они могут появиться сегодня-завтра. Сейчас мы как раз завершаем опрос коллег из фракции, чтобы они дали окончательный ответ по поддержке трех кандидатов, которые были представлены на фракции", – сказала Кравчук.

А тем временемКак сообщали новости "Сегодня", кандидатурами Романа Абрамовского в Минэкологии и Александра Ткаченко в Минкульт, а вот по министру образования не пришли к согласию.

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Кроме того, депутаты планируют сменить и вице-премьера по европейской интеграции. Сейчас им является Вадим Пристайко, но вместо него хотят поставить Ольга Стефанишина, а самого Пристайко хотят сделать послом Украины в Великобритании.

Смотрите в сюжете, как в начале марта Рада меняла Кабмин:

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