В "Слуге народа" рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции

Фракция будет ждать предложений от других партий относительно кандидатуры вице-спикера

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова. Об этом сообщил Андрей Мотовиловець, избранный народным депутатом по спискам партии "Слуга народа".

Он добавил, что спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловець заявил, что фракция "будет ждать предложений от других партий".

Ранее сообщалось, что в парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде нового, девятого созыва собираются сформировать рабочие группы, которые будут координироваться 15 заместителями главы фракции.

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Руководитель пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук уточнила, что состав фракционных групп определят путем жеребьевки.

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По ее словам, в основе фракции и партии "Слуга народа" лежит сетевой принцип, что позволяет ее членам собираться в различных форматах "чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы".

Напомним, ранее Кравчук сообщила, что после делегирования на должность спикера Рады главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, возглавить политсилу может Александр Корниенко.

Также мы писали, что представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук может занять должность заместителя главы парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.

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