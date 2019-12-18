В "Слуге народа" рассказали, когда попросят Зеленского ветировать отмену депутатской неприкосновенности

/ Фото: president.gov.ua

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В фракции "Слуга народа" не исключают, что обратятся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о вето, если окажется, что в выписанную в изменениях к закону "О статусе народного депутата" норму о юридической ответственности депутатов "вшиты" скрытые смыслы. Речь о пункте 1 статьи 27 закона "О статусе народного депутата", изменения в который Верховная Рада утвердила в среду, 18 декабря.

Пункт гласит, что депутаты "не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") в комментарии сайту "Сегодня" отметила:

"Здесь на самом деле двузначность, поскольку осуществление полномочий депутата непрерывно. Осуществление депутатских полномочий – это весь срок".

"Это до первого случая (попытки задержания депутата правоохранителями. – Авт .). И мы сразу поймем трактовку. И у нас, действительно, была дискуссия во фракции, можно ли так трактовать. Потому что осуществление полномочий – это весь срок в статусе народного депутата. И мы избрали линию, которая была предложена коллегами, которые разрабатывали этот законопроект и защищали его на трибуне. Которые должны были изучить все риски и аргументировать его", – сказала народный депутат.

Ирина Верещук отметила также, что в выводах Главного научно-экспертного управления "были замечания как раз в отношении этой нормы".

"Собственно, указывалось о некотором расширении определенного иммунитета. Потому что осуществление депутатских полномочий и высказывания во время осуществления полномочий – это все-таки разные вещи", – отметила народный депутат.

При этом она выразила уверенность, что внимание общественности, СМИ и экспертов позволят парламентариям досконально разобраться в этом вопросе.

"Если там на самом деле скрыто желание не отменять неприкосновенность, и мы это увидим, и экспертные круги нам это подтвердят, тогда, я думаю, нужно обращаться к президенту и просить о вето", – сказала Ирина Верещук.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа", замглавы комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура разъяснил, когда депутатов не смогут привлечь к ответственности .

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП просят Зеленского ветировать закон об отмене депутатского иммунитета .

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