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  1. Новости политики

В "Слуге народа" рассказали, когда снова соберется Рада

21 апреля, 13:12

Сергей Мартынец

В один день может быть даже не одно внеочередное заседание

Новое внеочередное заседание Верховной Рады может пройти в четверг или пятницу на этой неделе. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, в один день может быть даже не одно внеочередное заседание.

"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться – в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп. В повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в Регламент – депутаты планируют их отклонить. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", – сказала Кравчук и добавила, что 22 апреля точно не будет заседания, как изначально об этом ходили разговоры.

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Напомним, последний раз депутаты собирались на внеочередное заседание 16 апреля. Тогда оно созывалось в основном ради законопроекта, которым предлагалось упростить принятие законов с большим количеством поправок. В результате Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Вот только в тот же день были зарегистрированы проекты постановлений, которыми заблокировали подписание данного закона.

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Верховная Рада внеочередное заседание слуга народа Евгения Кравчук

Источник: Интерфакс-Украина

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