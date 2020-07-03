В "Слуге народа" рассказали, кого поддержат на должность главы НБУ

Фракция "Слуга народа" может предложить президенту Владимиру Зеленскому свои кандидатуры на должность главы Национального банка Украины. В частности, кандидатуру главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила народный депутат от этой политической силы Ирина Верещук.

"На самом деле, кандидатуры на должность главы НБУ еще не обсуждались и сегодня, думаю, не будут. Нам нужно посоветоваться. Я лично буду полагаться на мнение президента, поскольку он вносит кандидатуру. И думаю, было бы правильно, если фракции поддержат кандидатуру, внесенную президентом", – сказала Ирина Верещук.

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При этом, по ее словам, фракция также представит на рассмотрение президенту кандидатуры на пост главы НБУ.

"У нас есть такая практика, что мы можем также предложить президенту на рассмотрение кандидатов. И, конечно, мы дадим какие-то рекомендации. Думаю, мы будем ориентироваться на мнение профильного комитета, возглавляемого Данилом Гетманцевым. Они тесно работали с НБУ и это их функционал. Потому если Данил Гетманцев и комитет подадут какую-то кандидатуру, я буду поддерживать ее и перед президентом в том числе", – отметила политик.

Отвечая на вопрос, не может ли такой кандидатурой быть сам Гетманцев, нардеп отметила, что это возможно.

"Данил Гетманцев также в "шорт-листе". Мы рассматриваем, что, если есть такая возможность, если он не будет возражать, то пусть это будет Данил Гетманцев", – резюмировала Верещук.

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. Позже Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением.

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В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказал о позиции ее фракции по голосованию. Она уверена, что увольнение чиновника будет поддержано.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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