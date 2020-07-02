В "Слуге народа" рассказали о кандидатах на замену Смолию

Заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке Верховная Рада может рассмотреть уже на следующей пленарной неделе – последней перед летними каникулами. Об этом сайту "Сегодня" сказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
По ее словам, соответствующее представление президента Владимира Зеленского на увольнение главы НБУ уже в Верховной Раде.
"Все будет зависеть от того, как быстро его сможет рассмотреть профильный комитет. Но я думаю, рассмотрит быстро. Комитет рассматривает представление, дает свой вывод, и мы рассматриваем его после отчета главы НБУ в парламенте. Как быстро? Думаю, если за завтра комитет рассмотрит, то уже на следующей пленарной неделе мы сможем рассмотреть. А, возможно, если есть необходимость, и если Смолий хочет прийти, то, возможно, и завтра. Но я уже по опыту вижу, что, наверное, это будет через неделю", – считает Верещук.
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Среди возможных преемников Якова Смолия в чате фракции "Слуга народа" обсуждают как минимум четыре кандидатуры.
"Я слышала, что обсуждают вопрос Богдана Данилишина. Он глава Набсовета, мы знаем его много лет как человека, который занимался этим, он в теме. Но это будет решать, прежде всего, президент, а потом уже фракция. Пусть президент определится, какую кандидатуру он видит. У нас в чате обсуждаются самые разнообразные версии и, думаю, они далеки от реалий. Говорили и про Арсения Яценюка, и про Кирилла Шевченко из Укргазбанка, и про Владимира Лавренчука из "Райффайзен банка Аваль", и про других глав правлений…", – подытожила "слуга народа".
Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.
Отметим, что президент подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его сначала должен одобрить комитет Рады, а потом его внесут на рассмотрение в сессионный зал.
На неожиданное решение Смолия отреагировали и на Западе. Так, "Большая семерка" заявила, что подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку. В связи с отставкой Смолия МВФ выдвинул требование к Украине.
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