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В "Слуге народа" рассказали о планах на Избирательный кодекс

15 сентября, 14:22

Депутат от президентской партии объяснил, что произойдет с ветированным документом

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

После вето президента Украины Владимира Зеленского, которое было наложено на Избирательный кодекс, народные депутаты будут пересматривать этот документ, чтобы "упростить и сделать более понятной" избирательную систему.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает LB.ua.

Напомним, что в документе предусматривалось введение открытых списков и отмену мажоритарной системы выборов.

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"У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", – заявил депутат.

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По его словам, "положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать".

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок и только с энной попытки набрали необходимое количество голосов.

27 августа тогдашний спикер Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекси передал его на подпись президенту.

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