В "Слуге народа" рассказали о реакции Зеленского на скандал Ермака с Леросом

Зеленский и Ермак давно друзья и президент подтвердил это слугам народа

Недавно уже была реакция Офиса президента на "пленки" нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса. Сам же глава государства Владимир Зеленский заявил, что дружба с главой его Офиса Андреем Ермаком отойдет на второй план, если станет известно о нарушении закона.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, 2 апреля президент встречался с малой фракцией "Слуги народа", которая состоялась по инициативе самого Зеленского. Он там говорил депутатам о дружбе с Ермаком

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"Он сказал, что Андрей (Ермак – ред.) является его другом. И это абсолютно нормально, потому что они дружат давно и об этом известно, и никогда не скрывалось. Президент, если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из членов команды, то никакая дружба, он это подчеркнул, не будет иметь значения", – цитировал президент Потураев.

Нардеп опроверг слухи, что якобы Зеленский назвал Гео Лероса аферистом: "Это для нас для всех болезненная и очень такая неприятная история".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно правоохранители завели уголовное дело из-за скандала с участием брата Ермака. Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook обнародовал видеозаписи, что якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

В итоге Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

В свою очередь Андрей Ермак прокомментировал скандал с "пленками". По его словам, Гео Лерос лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, однако Ермак пресек эти попытки. Глава ОПУ подчеркнул, что это происходило в Офисе президента и этому есть свидетели.

Видео: president.gov.ua

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