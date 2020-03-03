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В "Слуге народа" рассказали, придет ли Зеленский вечером в Раду

3 марта, 11:41

Сергей Мартынец

Президент имеет непосредственное отношение к назначению некоторых министров и силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский с большой долей вероятности посетит сегодняшнее заседание фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента член этой политической силы Александр Качура.

По его словам, президент имеет непосредственное отношение к назначению некоторых министров и силовиков, поэтому должен быть на обсуждении, что делать завтра с Кабмином.

"По предварительной информации, должен быть президент и представители Офиса президента. Но будет он или не будет… у него загружен график… Но мы все же одна команда – и президент, и Кабинет министров. В его блоке тоже есть много министров, которых назначает президент – представление вносит в Верховную Раду. Поэтому, я думаю, он должен быть обязательно на заседании фракции, чтобы мы могли всей командой обсудить, что происходит в правительстве, что происходит в правоохранительных органах", – сказал Качура.

Отметим, что заседание фракции пройдет сегодня вечером в 19:00 в Верховной Раде. Кроме того, на сборы "слуг народа" пригласили директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапку, но не известно, придут ли они.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Читайте подробней о повестке дня внеочередной сессии.

В то же время вице-спикер Верховной Рад Руслан Сефанчук подтвердил, что 4 марта глава государства придет в парламент на внеочередное заседание.

Заместитель главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко озвучил претензии к Кабмину Гончарука. По его мнению, правительство показало свою неэффективность в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной сферах.

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Верховная Рада Владимир Зеленский слуга народа Александр Качура

Источник: Сегодня

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