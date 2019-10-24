В "Слуге народа" рассказали о проблемах в общении с Кабмином

Бывают коммуникационные нестыковки, когда Кабмин не успевает проговорить определенные решения или законопроекты

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sashkokorniyenko

Первый заместитель лидера фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявляет, что у фракции нет большого конфликта с Кабмином, но есть небольшие проблемы. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"В принципе, системно у нас нет больших проблем, потому что мы – одна команда, у нас одна цель. Бывают коммуникационные проблемы, бывают организационные проблемы, так и с этим анбандлингом, потому что правительство не успевало его раньше сделать и внести в парламент", – сказал он.

По словам Корниенко, сейчас бывают коммуникационные нестыковки, когда Кабмин не успевает проговорить определенные решения или законопроекты с депутатами. Поэтому у нардепов возникают логические вопросы: "Где вы были раньше?", "Почему это неделю назад не сделали?" и т.д.

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В то же время Корниенко выразил уверенность, что Кабмин исправится.

"Мы понемногу выходим из турборежима, но Кабмин из турборежима не выйдет никогда в этой стране, потому что Кабмин, к сожалению, в условиях украинской экономики обречен на турборежим", – сказал Корниенко.

Напомним, на днях появилось сообщение, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в якобы получении по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете. По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от "Слуги народа" Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

В САП отметили, что уголовное производство открыто с целью проверки появившейся в СМИ информации относительно возможного коррупционного преступления нардепами.

Как сообщали новости "Сегодня", после начала работы нового парламента IX созыва многих стало раздражать слишком быстрое принятие законов, которые регулярно получают большинство поддержки именно от президентской политсилы. Однако случился "удивительный" момент – большинство в Раде впервые провалило два голосования.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа". Глава государства рассказал, что будет, если депутаты от его партии начнут "есть друг друга".

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