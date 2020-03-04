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В "Слуге народа" рассказали, ждать ли отставки генпрокурора

4 марта, 12:49

Сергей Мартынец

Руслан Рябошапка выступит с отчетом на внеочередном заседании парламента

Увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки вряд ли стоит ожидать, поскольку фракция "Слуга народа" предварительно не принимала такого решения. Об этом сообщили в данной политической силе.

Так, замглавы фракции СН Александр Корниенко отметил, что у "слуг народа" нет общей позиции и решения фракции за выражение недоверия Рябошапке.

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление генерального прокурора и будем делать выводы. У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия генеральному прокурору – ред.)", – сказал он.

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Накануне нардеп от этой же политической силы Галина Янченко уточняла, что в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады нет вопроса о замене руководителей силовых органов, в том числе генпрокурора, сообщает "РБК-Украина".

"В рамках протокола эта кандидатура не обсуждалась. В шутку один из наших коллег предложил такую смену (Сергей Ионушас, – ред.). В повестке дня на внеочередном заседании вопрос стоит об отчете силовых органов. Об увольнении на сегодняшний день речи нет", – заявила нардеп.

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Александр Качура – еще один "слуга народа" – утверждает, что в Раде есть 227 голосов за отставку Рябошапки, однако "должны завершится процедуры", поэтому увольнение главы ГПУ сегодня маловероятно.

Отметим, что в парламенте даже зарегистрирован проект постановления об увольнении Руслана Рябошапки.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 марта в парламенте проходило заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал и генпрокурор. Также в раде он пересекся с иностранными дипломатами. Посольство США похвалило генпрокурора Рябошапку.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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отставка слуга народа Александр Корниенко Руслан Рябошапка

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