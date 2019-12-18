В "Слуге народа" разъяснили, когда депутатов не смогут привлечь к ответственности

Норма закона не распространяется на весь срок полномочий депутата, говорит Александр Качура

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Во фракции "Слуга народа" считают "манипуляциями со стороны оппозиции и ее представителей" заявление, что норма, по которой депутат не может быть привлечен к ответственности во время выполнения депутатских полномочий, по сути, восстанавливает депутатскую неприкосновенность.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Выполнение полномочий" – это когда депутат занимается законодательной деятельностью. Исчерпывающий перечень деятельности народного депутата есть в законе "О статусе народного депутата". Там написано, что он подает законопроекты, выступает, представляет интересы избирателей, вот что имеется ввиду. И это не значит, что как только депутат получил полномочия, он становится неприкосновенным. И что если он убьет человека, его арестовать не могут. То есть это не значит, что норма распространяется на весь срок полномочий депутата. Поэтому все это политические манипуляции, которые не отвечают действительности", – отметил Качура.

Отметим, что статья 6 закона "О статусе народного депутата" ("Деятельность народного депутата") гласит, что депутат в порядке, установленном законом, участвует в заседаниях ВРУ, в работе депутатских фракций (групп), комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, образованных Верховной Радой Украины, выполняет поручения Верховной Рады Украины и ее органов, участвует в работе над законопроектами, другими актами Верховной Рады Украины, принимает участие в парламентских слушаниях. Также деятельностью депутата является обращение с запросами и депутатскими обращениями в различные органы власти.

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Напомним, что Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". За документ проголосовал 291 народный депутат.

При этом представители фракции "Голос" заявили, что норма, по которой депутат не может быть привлечен к ответственности во время осуществления депутатских обязанностей, фактически восстанавливает неприкосновенность, поскольку депутат осуществляет эти полномочия постоянно.

В редакции, подготовленном профильным комитетом ко второму чтению, эта норма выглядела так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Также сообщалось, что глава Союза юристов Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун в комментарии сайту "Сегодня" отметил, если в статье 27 закона "О статусе народного депутата" говорится, что депутат не несет ответственности при выполнении депутатских полномочий, то это фактически полное возвращение депутатской неприкосновенности.

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