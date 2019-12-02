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В "Слуге народа" выбрали замену скандальному Яременко

2 декабря, 23:12

Богдана Яременко поймали на интимной переписке

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Фракция "Слуга народа" решила, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко, который был замешан в секс-скандале, возглавит Елизавета Ясько.

Об этом сообщил источник во фракции "Слуга народа".

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Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

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Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

Видео: Буквы

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секс-скандал слуга народа Ясько Богдан Яременко

Источник: УНИАН

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