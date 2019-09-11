В "Слуге народа" зафиксирован "кнопкодав": появилось видео

Сергей Литвиненко / Фото: Facebook

10 сентября в Верховной Раде зафиксировали на "кнопкодавстве" внефракционного нардепа Александра Ковалева. Однако оказалось, что первым "кнопкодавом" в парламенте IX созыва стал народный избранник от "Слуги народа".

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

Журналисты заметили, как 3 сентября во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд "слуга народа" Сергей Литвиненко нажал кнопку на месте своего соседа, которое закреплено, согласно плану рассадки, за нардепом Александром Скичко. В то же время не исключено, что на его месте могла быть карта и другого нардепа и не обязательно, что голос был засчитан за Скичко.

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На видео невозможно опознать лицо нардепа, так как сьемка велась со спины, но согласно схеме размещения нардепов в зале, это место закреплено за Литвиненко.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Отметим, что ранее не раз шла речь о сенсорной кнопке в сессионном зале, которая могла бы решить проблему неперсонального голосования. Политики отмечают, что нынешняя система "Рада" изжила себя. Читайте подробнее, как депутаты Верховной Рады будут голосовать по отпечатку пальцев.

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