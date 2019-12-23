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В "Слуге народа" заявили о победе на выборах в ОТГ

23 декабря, 11:36

Правящая партия проведет в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые политсилы

/ Фото: AFP

В Украине прошли выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ), в большинстве которых победили представители "Слуги народа". Об этом сообщает политическая сила в Facebook.

"И снова победа "Слуги народа". Обработано 75% участков. Есть 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы также получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат – наш", – говорится в сообщении.

В партии отмечают, что это уже третья победа за этот год (в апреле на президентских выборах победил основатель парии Владимир Зеленский, в июле на досрочных парламентских выборах большинство в Раде взяла "Слуга народа").

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В свою очередь замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уточнила, что те 33% – это сельские ОТГ, где много самовыдвиженцев. По ее словам, таких результатов у предыдущей правящей партии не было никогда.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 декабря в Украине прошли выборы в объединенных территориальных громадах. В 86 ОТГ впервые проходил избирательный процесс, а также дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов. Выборы проходили в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины. В них участвовали 29 политических партий. Читайте подробней, как проходило голосование в объединенных территориальных громадах.

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Источник: Сегодня

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