В "Слуге народа" заявление их нардепа о "детях низкого качества" назвали экспертным

Депутаты считают, что это выступление не было политическим заявлением

Народного депутата Галину Третьякову не будут лишать полномочий, несмотря на ее заявления о "детях очень низкого качества".

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Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает "Укринформ".

"Этого точно хотели бы наши оппоненты – вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета", – заявила Кравчук.

Она добавила, что Третьякова провела очень много "правильных и своевременных законопроектов", например, при разработке "антикоронавирусных" законопроектов.

Но представитель фракции "Слуги народа" признала, что Третьякова позволила себе высказаться некорректно во время вебинара, однако это выступление "не было ни политическим заявлением, ни эфиром".

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"Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не политические", – добавила Кравчук.

Парламентарий заметила, что абсолютное большинство депутатов "признали, что Третьякова – профессионал".

Ранее во время вебинара председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что некоторые необеспеченные семьи могут рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь. По ее словам, в таких семьях могут рождаться дети "очень низкого качества", которые в будущем тоже "садятся на государственные средства". Она также привела примеры стран, где предлагают стерилизовать безработных женщин.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова резко отреагировала на заявления Третьяковой.

Видео: Ludmyla Salo/Facebook

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