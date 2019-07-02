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В СНБО назвали главные угрозы для Украины

2 июля, 17:48

Война с Россией главная, но не единственная проблема для нашей страны, отметил секретарь СНБО

Фото: Официальный сайт президента Украины

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал главные угрозы для Украины на сегодняшний день, среди которых особое место занимают война и энергетическая безопасность.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Номер один, безусловно, война. Потому что Россия постоянно наращивает свой потенциал в непосредственной близости от нашей территории, так что нельзя игнорировать и расслабиться", – сказал он.

Второй важной угрозой он назвал энергетический сектор, в частности ситуацию с газом. По его словам, здесь несколько угроз, связанных с ограничительными мерами Москвы.

"Транзит газа. Мы же понимаем, что делает Россия – фактически заливает Европу газом, чтобы прекратить его транспортировку через Украину физически с 1 января. Таких проблем очень много, и нам нужно иметь на них ответ. Кстати, вопрос того, как нам обеспечить долгосрочный транзит газа, – это вопрос национальной безопасности чистой воды. Как и более краткосрочная задача – как сделать так, чтобы у нас было достаточно газа, чтобы вся территория Украины была зимой им обеспечена. Не все технические решения это позволяют", – объяснил секретарь СНБО.

Третьей важной проблемой он назвал эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с эпидемией кори, бушевавшей в Украине.

"Эпидемия – страшная вещь", – подчеркнул чиновник.

Также Данилюк называет серьезными угрозу информационной безопасности, а в борьбе с российской пропагандой даже хотят перейти от защиты к наступлению в этой информационной войне.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве в апреле прошел форум по безопасности, на котором политики, дипломаты, бизнесмены из 20 стран мира обсудили основные вызовы мировое стабильности и безопасности. Читайте подробней самые громкие заявления.


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Тег газ, война, СНБО, Данилюк, корь, угроза

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