В СНБО хотят новое финансирование обороны: где планируют взять денег

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел совещание относительно состояния финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Также участники совещание обсудили предложения по государственному бюджету на 2020 год, касающиеся статей расходов на нацбезопасность и оборону.
"Мои подходы остаются неизменными. Я бы хотел, чтобы деньги, которые выделяются из государственного бюджета, использовались максимально эффективно и соответствовали приоритетным потребностям. Расходы не должны быть увеличенной проекцией предыдущих лет. Общество и президент Украины ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны, которые должны найти отражение в следующем году, в частности в бюджете", – сказал Данилюк.
Как сообщали новости "Сегодня", в госбюджете-2019 на армию и безопасность выделили 211,9 млрд грн. Однако конкретно министерство обороны получило общую сумму финансирования более 105 млрд гривен.
В то же время в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось, что в 2018 году военные расходы Украины выросли на 21% и составили 4,8 миллиарда долларов.
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