В СНБО объяснили вывод Кривоноса из ряда военных комиссий

Президент Украины подписал указ, на который сам чиновник СНБО отреагировал резко, но должности не лишился

/ Фото: Facebook

В Совете национальной безопасности и обороны объяснили, что недавнее решение президента Украины вывести Сергея Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля. Заместитель секретаря СНБО остается на своей должности и из ведомства не уходит.

В ведомстве уточнили ситуацию по Кривоносу и заверили, что чиновник просто выведен из некоторых комиссий и групп.

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"Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжена с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей. Также необходимо отметить, что Сергей Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны в соответствии с поставленными задачами", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", сам Кривонос жестко отреагировал на решение Зеленского. Он считает, что реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой. Также он резко высказался о нових людях в СНБО, которывх назначил глава государства.

Напомним, ранее бувший юморист Сергей Сивохо стал одни из советников секретаря СНБО. Подробней смотрите в сюжете:

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