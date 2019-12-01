В СНБО объяснили вывод Кривоноса из ряда военных комиссий

В Совете национальной безопасности и обороны объяснили, что недавнее решение президента Украины вывести Сергея Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля. Заместитель секретаря СНБО остается на своей должности и из ведомства не уходит.
В ведомстве уточнили ситуацию по Кривоносу и заверили, что чиновник просто выведен из некоторых комиссий и групп.
"Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжена с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей. Также необходимо отметить, что Сергей Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны в соответствии с поставленными задачами", – говорится в заявлении.
Как сообщали новости "Сегодня", сам Кривонос жестко отреагировал на решение Зеленского. Он считает, что реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой. Также он резко высказался о нових людях в СНБО, которывх назначил глава государства.
Напомним, ранее бувший юморист Сергей Сивохо стал одни из советников секретаря СНБО. Подробней смотрите в сюжете:
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