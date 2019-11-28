В СНБО рассказали о подготовке к встрече Нормандской четверки

/ Фото: СНБО

Украина выполнила все условия для саммита Нормандской четверки и сейчас идет серьезная подготовка с участием президента Украины Владимира Зеленского к переговорам в Париже. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с главарями боевиков, он сказал: "Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими (боевиками)... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия". Он добавил, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".

Что касается встречи Нормандской четверки, то секретарь СНБО заверил, что подготовка идет ежедневно и чуть ли не каждый день проходят совещания и консультации с президентом с участием военных и представителей различных органов власти.

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"Я уверен, что позиция Владимира Зеленского будет позицией президента Украины, и ни шага на какие-то капитуляционные процессы, на какие-то процессы, которые не будут связаны с интересами нашего государства – поверьте, никто делать не будет", – заверил Данилов.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей. В свою очередь Зеленский ранее называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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