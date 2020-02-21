В СНБО заверили, что без Украины "черные ящики" самолета МАУ в Иране расшифровывать не будут

«Без Украины никто не имеет права прикасаться к “черным ящикам”, - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверят, что "черные ящики" самолета украинской авиакомпании МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, без представителей Украины расшифровывать не будут.

"Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана... никто их не трогает, ни министерство обороны (Ирана – Ред.), ни никто другой", – сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Он уверен, что родственники погибших в результате катастрофы получат достойную компенсацию.

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"Я не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам", – резюмировал Данилов.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств катастрофы украинского самолета. Соответствующее заявление он сделал на встрече министров иностранных дел стран, имеющих отношение к катастрофе, на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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При этом Канада требует передачи Ираном Франции "черных ящиков" сбитого украинского самолета.

Ранее в Тегеране заявили, что бортовые самописцы разбившегося самолета очень повреждены и на их обработку может уйти до пяти месяцев. Однако, по данным СМИ, "черные ящики" находятся в куда лучшем состоянии, чем хотели показать иранцы.

Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" .

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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