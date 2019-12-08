В СНБО заявили об атаке хакеров на сайт Зеленского

За месяц Украина была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками

/ Фото: СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему, а недавно пытались взломать сайт президента Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

По словам секретаря СНБО, Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

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"Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени – в силу того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", – отметил Данилов.

Как сообщалось, за последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза, а в даркнете становится все больше предложений для хакеров.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

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