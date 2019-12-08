Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

В СНБО заявили об атаке хакеров на сайт Зеленского

8 декабря, 00:54

За месяц Украина была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками

/ Фото: СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему, а недавно пытались взломать сайт президента Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

По словам секретаря СНБО, Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

Реклама

"Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени – в силу того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", – отметил Данилов.

В тренде
Зеленский на "Свободе слова Савика Шустера": появилось видео выступления

Как сообщалось, за последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза, а в даркнете становится все больше предложений для хакеров.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СНБО хакер Владимир Зеленский банковская система хакерские атаки Алексей Данилов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
Зеленский созвал срочное заседание СНБО: встреча проходит в закрытом режиме
Зеленский созвал срочное заседание СНБО: встреча проходит в закрытом режимеУкраина
"При любых сценариях": Аваков рассказал о задачах Нацгвардии на ДонбассеПолитика
"Нормандская встреча": Ермак рассказал об ожиданиях от переговоровПолитика
"Свобода слова Савика Шустера": полное видео эфира с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...