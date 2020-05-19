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В соцсетях высмеяли депутата, которая пришла в Раду в "дырявой" маске

19 мая, 17:34

Сергей Мартынец

Политик ответила украинцам, которые высмеяли ее маску

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание парламента в необычной маске – вязаной и в крупную сетку. Она объяснила это своим демаршем против "масочного идиотизма", а пользователи сети "покуражились" с ее атрибута.

Сначала депутат сообщила, что при входе в парламент ей замеряли температуру и она едва поднялась до 34 градусов.

"Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски", – написала Богуцкая.

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Пользователи сети уже окрестили это огромной авоськой от крупного вируса, а кто-то предложил еще и соответствующие колготы подобрать под маску. Что говорят об этом украинцы:

"Это от крупного вируса".

"Гламурная авоська, только зачем она на рот ее надела?".

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"БДСМ?".

"Маска антиковид версии 4.2".

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После этого нардеп объяснила причину, почему пришла в Раду именно в такой странной маске.

"Моя маска-решетка вызвала небывалый интерес у иномышленников. Отвечаю: это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина", – написала Богуцкая.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 марта в Раде депутаты устроили настоящее "маски-шоу". Парламент уже был на карантине и принимал антикоронавирусные законы. Но при этом депутаты должны были уже приходить на внеочередное заседание в средствах защиты. Ожидаемо женщины-нардепы не могли прийти в обычной медицинской маске.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний. И сегодня уже провела первое заседание в привычном пленарном режиме.

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соцсети маска богуцкая

Источник: Сегодня

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