В состав парламентских комитетов не включили семерых депутатов

Во время создания и утверждения составов парламентских комитетов в Верховной Раде нового созыва не обошлось без скандалов. Семерых вновь избранных народных депутатов-мажоритарщиков, членов партии "Оппозиционный блок", вообще не включили в состав парламентских комитетов. Они обратились с жалобой в регламентный комитет Рады и параллельно обещают пожаловаться на нарушение в суд.

"Семь депутатов от партии Оппозиционного блока – Виктория Гриб, Сергей Магера, Руслан Требушкин, Дмитрий Шпенов, Дмитрий Шенцев, Муса Магомедов и я – были вычеркнуты из состава тех комитетов, куда подавали свои заявления. В соответствии с законом, к определенному времени мы подали свои заявления. И до среды, до вечера среды, мы еще были в проекте постановления, по тем комитетам, куда мы подали собственно свои заявления. Но оказалось так, что нас вычеркнули отовсюду. И мы оказались без комитетов. Это нарушение парламентских норм. Когда вот так вот, кулуарно, без согласования, не ставя никого в известность, буквально за полчаса, мы узнаем, что нас вычеркнули из состава всех комитетов", – заявил народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Напомним, 29 августа состоялось торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

Верховная Рада Украины завершила свое первое заседание и первую сессию около 2:10 пятницы, 30 августа. 3 сентября парламент начнет вторую сессию. Перед тем как разойтись, депутаты утвердили календарный план работы. За него проголосовали 278 депутатов.

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