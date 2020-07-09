В Совете Европы проведут экспертизу нового закона Украины о СМИ

ЕС и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы СМИ в Украине

Европейский Союз поддерживает принятие наработанного законопроекта "О СМИ" (2693-д от 02.07.2020) и уверяет, что и в дальнейшем продолжит плодотворное сотрудничество с Украиной по этому вопросу.

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ЕС видит в будущих изменениях законодательства приближения украинского медиа-пространства к европейским стандартам и еще один шаг вперед для украинского общества в целом.

Принятие нового закона является обязательством перед Советом Европы с 2005 – когда ПАСЕ призвала Правительство Украины, чтобы новая версия Закона о телевидении и радиовещании отвечала станаднарам Совета Европы и рекомендациям ее экспертов.

В частности 8 июля во время онлайн-дискуссии, посвященной обсуждению положений законопроекта о деятельности онлайн-медиа, Танел Танг, специалист по политическим вопросам Группы по поддержке Украины Европейской комиссии напомнил об обязательствах Украины приблизить собственное медийное законодательство к требованиям ЕС.

"Мы полностью осведомлены с вызовами, которые стоят перед Украиной в этом направлении, и продолжаем выражать нашу солидарность и поддержку", – подчеркнул он.

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Эксперты из Совета Европы также уже получили запрос на экспертизу новой версии законопроекта "О СМИ". Об этом сообщила руководитель проекта "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы СМИ в Украине" Галина Смирнова.

Также стоит отметить, что Посольство Швеции в Украине уже выразило свою поддержку изменениям медийного законодательства.

"Мы приветствуем прогресс в проекте Закона о СМИ, и его согласование с Соглашением об ассоциации и Стандартам Совета Европы. Надеемся на консультации с заинтересованными сторонами и принятие закона", – отмечается на официальной странице Посольства в Twitter.

Напомним, что 1 июля Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики проголосовал за принятие за основу в первом чтении законопроекта о СМИ, который предусматривает регулирование виртуального пространства в Украине. А уже 2 июля был внесен на рассмотрение новый закон (№ 2693-д).

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