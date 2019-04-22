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В Совете Европы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Сегодня, 11:12

Генеральный секретарь Совета Европы Турбеерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины. Об этом он написал в Twitter. В первую очередь в Совете Европы ожидают от нового президента Украины продолжения реформ. "Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является ценным членом Совета Европы. Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества в области реформ, в том числе относительно развития приличной и авторитетной судебной системы", – написал Ягланд. Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 11:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 081 545 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 387 480). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация. В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Турбьерн Ягланд
Турбьерн Ягланд. Фото: AFP

Генеральный секретарь Совета Европы Турбеерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины. Об этом он написал в Twitter.

В первую очередь в Совете Европы ожидают от нового президента Украины продолжения реформ.

"Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является ценным членом Совета Европы. Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества в области реформ, в том числе относительно развития приличной и авторитетной судебной системы", – написал Ягланд.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 11:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 081 545 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 387 480). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег выборы, Зеленский, ягланд, Совет Европы, реформы

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