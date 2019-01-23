В Совете Европы рассказали, при каких условиях Украина может расчитывать на членство в ЕС

Литва и Польша будут продвигать стратегическую инициативу о получении Украиной в 2027 году перспектив членства в ЕС.

Фото из открытых источников.

В Совете Европы рассказали, при каких условиях Украина может расчитывать на членство в ЕС //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/874/ca9/5c4874ca96930.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/874/ca9/5c4874ca96930.jpg 2019-01-23T16:17:00+02:00 Политика Литва и Польша будут продвигать стратегическую инициативу о получении Украиной в 2027 году перспектив членства в ЕС.

Литва и Польша намерены помочь Украине получить членство в еврообществе в 2027 году. Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс в интервью "Укринформу".

"Мы в нынешний "план Маршалла" добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали "Украина-2027". В этом плане, который мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й – это год, когда Литва второй раз будет председательствовать в Европейском Союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут поднимать амбициозный вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины в евросообщество", – заявил литовский политик.

Кубилюс подчеркнул, что речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в ЕС.

"Мы постараемся это сделать. Но при условии, что и сама Украина выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть", – убежден Кубилюс.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, чего не хватает для реализации "плана Маршалла".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины) в материале "План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год".

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