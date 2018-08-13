В Совете судей рассказали, сколько судов в Украине не работают

На сегодняшний день в Украине есть 22 суда, в которых не рассматривают дела и в целом не совершается правосудие. Об этом 13 августа заявил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук.

"В Украине из более 8 тыс. судей работает сейчас 5,200 тыс. Возможно, несколько меньше, несколько больше – проходит квалификационное оценивание, судьи подают заявления на увольнение и так далее. То есть, нехватка судейских кадров и судов как таковых в государстве – очевидна", – рассказал Ткачук.

При этом, по его словам, в 2017 году суды рассмотрели 3,9 млн дел различной категории. "Это очень большое судебное нагрузки", – добавил председатель Совета судей Украины.

Напомним, мы писали о том, что для многих местных судов Украины 2018 год станет последним — в течение текущего года их планируют ликвидировать и заменить окружными судами. Ликвидацию местных судов парламент начал еще в октябре 2017-го, когда принял изменения в процессуальные кодексы Украины и запустил судебную реформу. Два месяца спустя Высший совет правосудия предложил упразднить 142 местных суда, заменив их 72 окружными. В совете подчеркнули, что только в столице из 10 районных судов нужно создать 6 окружных.

А ранее известный украинский блогер Карл Волох объяснил тонкости процесса очищение судов в Украине. Он рассказал, зачем в Украине проводить административное переустройство судебной системы.