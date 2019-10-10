В США арестовали "бизнесменов из СССР", помогавших очернять Байдена

Правоохранители арестовали в США двух американских бизнесменов – их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
The Wall Street Journal сообщает, что речь идет о приближенных к адвокату американского президента Руди Джулиани выходцах из СССР Игоре Фрумане и Льве Парнасе.
Якобы они помогали добиться возобновления в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Как полагает следствие, Фруман и Парнас перевели сотни тысяч долларов так называемым суперкомитетам, которые поддерживают кампанию Трампа на президентских выборах-2020.
По данным NBC, после развала Советского Союза Парнас переехал в США из России, а Фруман из Белоруссии.
В ближайшее время суд определит им меру пресечения. Кроме того, они должны будут дать показания в рамках расследования оснований для объявления импичмента президенту США.
Кроме того, по информации The New York Times, в нарушении финансирования предвыборной кампании Трампа также обвиняют неких Андрея Кукушкина и Давида Коррейю.
Напомним, что поводом для импичмента Трампу стал скандал о его июльском телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Байдена.
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