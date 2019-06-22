В США Баканов обсудил визит Зеленского в Вашингтон

Точную дату визита президента Украины пока не определили

И.о. главы СБУ Иван Баканов в США обсудил предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа", – говорится на сайте СБУ.

Баканов рассказал американской стороне о ряде стратегических посланий главы Украины. В частности, на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтвердили неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства. И.о. главы СБУ также отметил нацеленность команды на политические и экономические реформы для приближения Украины к лучшим европейским стандартам.

Кроме того, стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах, подчеркнув важность поддержки евроатлантического курса Украины со стороны Конгресса США.

На встрече со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Хилл Баканов обсудил практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.

"Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США", – сказал он.

Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского конгресса Марсия Каптур заверила в поддержке Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества по безопасности между двумя странами.

Визит Баканова проходит по приглашению американской стороны. Цель визита – ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президента Украины и его супругу встретила президентская чета Франции с почетным караулом, после чего главы государств отправятся на переговоры в Елисейский дворец.

После этой встречи президент Украины в Берлине встретился с высшим руководством Германии. Так, глава украинского государства во дворце Бельвю (резиденция президента ФРГ. – ред.) провел переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

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