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  1. Новости политики

В США дипломаты пытаются организовать спецрейсы для возвращения домой более тысячи украинцев

29 апреля, 23:35

Елена Кузьмич

На родину из Америки уже вернулось почти 1200 граждан Украины

Из-за пандемии коронавируса, которая бушует в Америке, 1200 украинцев из США хотят вернуться на родину как можно скорее. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет "Укринформ".

Из-за этого украинские дипломаты и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изучают возможность нескольких дополнительных спецрейсов для возвращения украинцев домой, например, в начале мая.

Сообщается, что МАУ і посольство Украины в США пытаются организовать серию специальных рейсов в первые дни мая из Майами, Нью-Йорка и других американских городов.

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Напомним, что с начала пандемии коронавируса из США было возвращено на родину почти 1,2 тысячи украинских граждан четырьмя авиарейсами из Нью-Йорка, Вашингтона и Майами. По словам Владимира Ельченко, еще 1200 украинцев обратилось за помощью в посольство, они желают вернуться в Украину как можно скорее.

Ситуацию пытается разрешить большая часть дипломатов Посольства Украины в США.

Напомним, что ранее мы писали о том, чем занимаются украинцы, ожидая эвакуации из других стран.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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США посольство рейсы Украина МАУ дипломаты

Источник: Укринформ

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