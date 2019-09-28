В США экс-работники спецслужб призывают наказать Трампа за злоупотребление властью

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В США более 300 бывших сотрудников национальной безопасности обратились к Конгрессу и призывают привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребления властью в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на CBS News.

По их мнению, Трамп, обратившись к Зеленскому с просьбой начать в Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, превысил свои полномочия. Они заявили, что это вызывает "глубокое беспокойство в вопросах обеспечения национальной безопасности".

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"Кажется, президент Трамп воспользовался полномочиями и ресурсами высшей должности в государстве, чтобы организовать иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это означает злоупотребление властью. Это также означает попытки подчинить национальные интересы Америки и наших ближайших союзников личном политическом интереса президента", – говорится в заявлении.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

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Отметим, Дональд Трамп утверждает: слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Как мы уже писали, телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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