В США и Британии призвали Раду изменить закон о разминировании Донбасса

США и Британия призвали Верховную Раду принять поправку в закон о противоминной деятельности

Фото: AFP

В США и Британии призвали Раду изменить закон о разминировании Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/261/30a/5c926130a1b64.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/261/30a/5c926130a1b64.png 2019-03-20T17:52:00+02:00 Политика США и Британия призвали Верховную Раду принять поправку в закон о противоминной деятельности

США и Британия призвали Верховную Раду принять поправку в закон о противоминной деятельности, которые регулирует процесс разминирования Донбасса, для предоставления донорской помощи неправительственным организациям, занимающихся данным вопросом. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Мы призываем Верховную Раду принять поправку, которая позволит прямое донорское финансирование неправительственных организаций, осуществляющих разминирование. Иначе Украина потеряет донорскую помощь, которая спасала и спасает множество жизней украинцев", – говорится в сообщении американского посольства в Facebook.

С таким же призывом выступила и Британия. Британский посол в Украине Джудит Гоф объяснила принципиальную позицию стран-доноров в сфере гуманитарного разминирования.

"Работа по разминированию на востоке Украины сейчас под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании. Международное сообщество обращалась к народным депутатам с просьбой принять изменение, которое, на наш взгляд, поможет спасти жизни украинцев. Но пока наши усилия напрасны", – сказала дипломат.

Посол добавила, что Британия готова поддержать развитие главных гуманитарных организаций по разминированию, но при условии прямого донорского финансирования операторов противоминной деятельности.

Как сообщалось, в январе в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Согласно документу, услуги по разминированию территорий будут заказывать путем публичных закупок, а разминированием будут заниматься компании – так называемые операторы противоминной деятельности.

Напомним, в апреле 2018 года, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.

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