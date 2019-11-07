В США назвали два важных испытания для Зеленского

В Украине есть серьезные опасения, что Европа идет на сближение с Россией, отметил Стивен Пайфер

/ Фото: president.gov.ua

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что перед президентом Владимиром Зеленским станут два главных испытания – встреча Нормандской четверки и решение вопроса с ПриватБанком. Об этом говорится в его статье на сайте аналитического центра Brookings Institution.

По его словам, в Украине есть опасения на фоне ожидаемого "нормандского" саммита в отношении завершения строительства "Северного потока – 2", что поставит под угрозу транзит газа через Украину; очевидное желание Франции перейти к обычным деловым отношениям с Москвой и восстановить G-8 путем возвращение России. Американский дипломат отмечает, что Европа возвращается к нормализации отношений с Россией, хотя та ничего не делает, чтобы сгладить вину за агрессию против Украины.

Также он отмечает, что вызывает обеспокоенность в связи с импичментом президента США Дональда Трампа – в Украине пока не понимают, приведет ли это к снижению поддержки от Америки.

Реклама

"Впереди у Зеленского два испытания: как он справится с украинско-российско-немецко-французским саммитом (встреча Нормандской четверки, при условии, что она произойдет) и сможет ли он заверить Международный валютный фонд и других (как в Украине, так и на Западе), что он будет защищать ПриватБанк. Эти вопросы будут влиять на суждения о способности Зеленского в долгосрочной перспективе продвигаться вперед в виде экономических реформ и антикоррупционных мер, которые позволили бы значительно ускорить темпы роста Украины и ее движение в Европу", – написал Пайфер.

Что касается ситуации вокруг ПриватБанка, то Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что власти могут отдать его прежним владельцам. Подробней смотрите на видео:

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Стивен Пайфер рассказывал, почему Украине ни в коем случае нельзя отказываться от "минского процесса". Он напомнил, что Москва несет большие потери от санкций, а они связаны с "Минском".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама