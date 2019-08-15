В США назвали единственного человека, который может остановить войну на Донбассе

Фото: kremlin.ru

Войну на Донбассе может закончить только президент РФ Владимир Путин. А санкции оказывают такое давление на Москву, что можно ожидать от Кремля позитивных сдвигов в урегулировании конфликта.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Он уверен, что сама Украина не остановит войну, а ключ к разрешению конфликта находится в Кремле.

"Единственный, кто может это сделать – Владимир Путин … Путин способен остановить эту войну хоть завтра. Он может просто сказать так называемым "ЛНР" и "ДНР", чтобы те остановились. Он может забрать из Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение – и все", – сказал Тейлор.

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В то же время он назвал позитивным звонки Зеленского Путину и вообще отметил важность хоть какого-то контакта Киева с Москвой на самом высоком уровне.

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"Важно и отлично то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты. Итак, сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это – вдохновляющая новость", – подчеркнул дипломат.

Тейлор отметил, что на Москву санкции сильно давят на Москву и оказывают влияние, а люди, близкие к хозяину Кремля, обеспокоены санкциями и ищут возможности ослабить их.

"Санкции продолжаются значительно дольше, чем прогнозировали и представляли себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это – реальное влияние. И я верю, что благодаря этому давлению Путин может принять то решение по Донбассу, о котором я говорю", – добавил американский дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", уволенный на днях из переговорной группы в Минске Роман Безсмертный говорил, что война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности. Дипломат объяснил, что нужно делать Украине для разрешения конфликта с Россией.

А тем временем Владимир Зеленский требует срочной встречи лидеров "нормандской четверки" из-за недавнего обострения на фронте. В то же время ни для кого не секрет, что Минские договоренности, подписанные в феврале 2015 года, не работают. Сейчас новая власть пытается вывести переговоры на всех площадках по Донбассу на новый уровень. Сайт "Сегодня" разбирался, каковы шансы на новые мирные договоренности с Москвой на условиях Киева.

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