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В США не исключают возможность беседы Путина и Трампа об Украине на саммите G20

30 мая, 16:38

США продолжает настаивать на освобождении украинских военных моряков

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут провести встречу в конце июня в Японии на полях саммита "Большой двадцатки", где обговорят ситуацию в Украине и другие вопросы. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Если это (встреча Путина и Трампа в Японии – ред.) произойдет, чего мы до сих пор не знаем на 100%... У нас кроме Украины есть еще несколько вопросов, которые в очень плохой форме с Россией. У нас есть контроль над вооружениями, ядерные проблемы, у нас есть Венесуэла, у нас есть Сирия, у нас есть Северная Корея, у нас есть дипломатическое противостояние, военные развертывания, у нас есть не только Донбасс, но и заявленная Россией аннексия Крыма", – сказал Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

По его словам, США продолжает настаивать на освобождении украинских военных моряков, захваченных в ноябре прошлого года возле Керченского пролива.

"Существует длинный список проблем с Россией, которые не в хорошей форме… Вы бы хотели, чтобы наши лидеры встретились, поговорили и увидели, можем ли мы немного остыть, найти что-то, что мы можем сделать конструктивно. Это не значит, что нас не волнует Украина или другие вопросы", – отметил спецпредставитель.

Напомним, в середине мая газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах писала, что новая встреча Путина и Трампа может состояться в Финляндии. Фины отмечают, что отношения, которые строятся между Россией и США, важны для глобального уровня.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

Как мы писали ранее, Трамп уже ездил в Японию, где встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха.

Напомним, что ранее в Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол. В церемонии приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других властей.


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Тег Путин, встреча, Трамп, Волкер

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УНН

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