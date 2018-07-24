В США объяснили, что мешает закончить войну на Донбассе

Вчера, 17:53

Курт Волкер рассказал, чего не хватает на востоке Украины для урегулирования конфликта

Донбасс. Фото: AFP
Донбасс. Фото: AFP

Урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.

Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что на Донбассе уже давно не было прогресса в урегулировании ситуации, так как Россия "застряла в своей позиции", что миротворцы должны быть охранниками для наблюдателей ОБСЕ.

"Это не создает условий для дальнейшего выполнения Минских соглашений. Все что нам нужно, это настоящие миротворческие силы, которые обеспечат вывод тяжелого вооружения, контроль над украинской границей и обеспечат условия безопасности, при которых могли бы пройти перевыборы. Пока это не случится, я не вижу, каким образом мог бы произойти какой-то прогресс. Мы действительно говорили об этом в январе, и я готов продолжать это обсуждение с Россией. Мы сможем отправить миссию (миротворцев – ред.), когда Россия согласится с этим. Именно поэтому мы с ними ведем переговоры, чтобы достичь договоренностей. Тогда мы сможем двигаться дальше. Но без России это невозможно".

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
Россия, война, Донбасс, миротворцы, Волкер

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"Сегодня"

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