В США оценили "храбрую" реакцию Зеленского на обострение на Донбассе

Глава государства сразу после печальных новостей с фронта срочно созвонился с Путиным и продвигает встречу «Нормандской четверки»

/ Фото: president.gov.ua

После того, как в ЕС сделали заявление по гибели морпехов на Донбассе, в США похвалили президента Украины Владимира Зеленского за храбрую и сдержанную реакцию на трагические новости с фронта 6 августа и инициирования скорейших переговоров "Нормандской четверки". Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли четверо украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", – говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Американские дипломаты отмечают, что такой подход заслуживает полной поддержки "Нормандской четверки", включая Россию.

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"Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", – добавили в посольстве.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

После этого президент провел совещание с военным руководством, после которого Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков, чтобы те прекратили огонь, и призвал как можно быстрее согласовать встречу в "нормандском формате".

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