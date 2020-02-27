В США оценили роль Макрона и Меркель в "нормандском формате"

Пока следующая встреча "Нормандской четверки" под вопросом и неизвестно, состоится ли она в апреле, как планировалось, бывший представитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что думает об участниках переговоров от Франции и Германии – президенте Эммануэле Макроне и канцлере Ангеле Меркель.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Немецкая сторона, по-моему, добросовестно стремится продолжать процесс и выражает сбалансированную точку зрения, работая над тем, чтобы усилить прогресс в имплементации Минска", – говорит он.

Франция, по его мнению, сосредоточена больше на гуманитарных аспектах, заявив, что именно это должно быть приоритетом. В то же время у Макрона есть свои амбиции.

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"Впрочем, совсем недавно мы увидели, как президент Макрон делал "увертюры" в адрес президента Путина. Думаю, это является частью его стремления (французского президента. – Ред.) усилить свою лидерскую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера Меркель и ХДС (Христианско-Демократического Союза. – Ред.) в Германии снижается", – подчеркнул Волкер.

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Американский дипломат считает, что есть угроза послабления давления на Россию, поэтому важно привлечение США к российско-украинскому вопросу.

"Я считаю, что для Украины сложилась "подвешенная" ситуация, которая может в конечном итоге привести к тому, что давление на Россию несколько уменьшится. Очевидно, это усиливается и тем, что США в течение нескольких месяцев не были очень активным игроком. Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Помпео (в Киев. – Ред.) мы увидим восстановление участия Соединенных Штатов и их вовлечение в этом процессе в поддержку Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие", – резюмировал он.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Смотрите видео пресс-конференции с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель по итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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