Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

В США оценили роль Макрона и Меркель в "нормандском формате"

27 февраля, 16:44

Сергей Мартынец

Для Украины складывается "подвешенная" ситуация в пользу Москвы, считает Волкер

Пока следующая встреча "Нормандской четверки" под вопросом и неизвестно, состоится ли она в апреле, как планировалось, бывший представитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что думает об участниках переговоров от Франции и Германии – президенте Эммануэле Макроне и канцлере Ангеле Меркель.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Немецкая сторона, по-моему, добросовестно стремится продолжать процесс и выражает сбалансированную точку зрения, работая над тем, чтобы усилить прогресс в имплементации Минска", – говорит он.

Франция, по его мнению, сосредоточена больше на гуманитарных аспектах, заявив, что именно это должно быть приоритетом. В то же время у Макрона есть свои амбиции.

Реклама

"Впрочем, совсем недавно мы увидели, как президент Макрон делал "увертюры" в адрес президента Путина. Думаю, это является частью его стремления (французского президента. – Ред.) усилить свою лидерскую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера Меркель и ХДС (Христианско-Демократического Союза. – Ред.) в Германии снижается", – подчеркнул Волкер.

Читайте также: Через месяц планируется "нормандская" встреча: Пристайко сообщил детали

В тренде
Министр обороны Загороднюк: Минские соглашения нам подходят

Американский дипломат считает, что есть угроза послабления давления на Россию, поэтому важно привлечение США к российско-украинскому вопросу.

"Я считаю, что для Украины сложилась "подвешенная" ситуация, которая может в конечном итоге привести к тому, что давление на Россию несколько уменьшится. Очевидно, это усиливается и тем, что США в течение нескольких месяцев не были очень активным игроком. Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Помпео (в Киев. – Ред.) мы увидим восстановление участия Соединенных Штатов и их вовлечение в этом процессе в поддержку Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие", – резюмировал он.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Смотрите видео пресс-конференции с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель по итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ангела Меркель Нормандская четверка Эммануэль Макрон Курт Волкер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика
Стало известно, где Рябошапка взял 400 тысяч евро на покупку дома во Франции
Стало известно, где Рябошапка взял 400 тысяч евро на покупку дома во ФранцииПолитика
Сможем ответить агрессору: Украина возродит ракетную программу
Сможем ответить агрессору: Украина возродит ракетную программуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...