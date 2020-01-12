Украина открыла новое консульство в США: где расположено и кто возглавил

Ирина Мазур и Владимир Ельченко / Фото: Посольство Украины в США

В США появится новое почетное украинское консульство – спустя менее месяца после назначения нового посла Украины в этой стране, с Вашингтоном было заключено соглашение о создании нового диппредствительства в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Об этом сообщили на страницах посольства в соцсетях, напомнив, что Филадельфия ранее была временной американской столицей, и, помимо того, что это один из крупнейших городов восточного побережья США, это еще и один из крупнейших центров украинской общины этой страны.

"Посол Украины в США Владимир Ельченко принял участие в официальной церемонии подписания Соглашения о создании нового почетного консульства Украины в г. Филадельфия и оказании консульских функции и обязанности почетного консула Украины Ириной Мазур, общественным деятелем, профессиональным юристом, участницей совета директоров организации "Разом" и вице-президенту Украинской федерации Америки", – отметили дипломаты.

Реклама

Владимир Ельченко поздравил украинскую общину Филадельфии и Ирину Мазур, вручив ей удостоверение и официальный консульский патент.

В свою очередь, почетный консул назвала свое назначение большой честью и показателем чрезвычайного доверия со стороны как Украины, так и США.

В тренде Президент Ирана обещает привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета

"Я надеюсь, что моя дальнейшая работа и деятельность откроют новые возможности для укрепления взаимоотношений между Украиной и США", – добавила Мазур на своей странице в Facebook.

э

Напомним, что 5 января новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительную грамоту американскому президенту Дональду Трампу, таким образом, официально возглавив украинское диппредставительство в США.

Как ранее заявили в Офисе президента Украины, решение заменить посла в США было принято для перезагрузки отношений Киева и Вашингтона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама