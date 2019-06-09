В США отреагировали на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Американский дипломат прислал экс-президента послание в связи с возвращением в "минский процесс"

Волкер с Кучмой. Фото: facebook.com/darka.olifer.

Спецпредставитель США Курт Волкер приветствует назначение пятого президента Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, на этой неделе в адрес Леонида Кучмы поступило обращение от команды специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами уважения и добра.

"Мы поражены его самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", – говорится в послании.

Напомним, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.

Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, что решил вернуться в "минский процесс", так как рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на Минских переговорах.

Также 5 июня состоялся новый раунд минских переговоров, где впервые после длительно перерыва принял участие экс-президента. Кучма подвел итоги заседание ТКГ в Минске.

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