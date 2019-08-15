США поддерживают предложение Зеленского о присоединении к "нормандскому формату"

Уильям Тейлор объяснил, что теперь нужно для подключения новых участников переговоров

Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает хорошей идею президента Владимира Зеленского подключить к "нормандскому формату" США и Британию.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос – поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", – сказал американский дипломат.

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Тейлор также отметил, что надо, чтобы другие участники "нормандского формата" высказались относительно присоединения США или Великобритании.

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"Я могу сказать, что нам это интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер, и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях, и уже ведет разговоры по этому поводу", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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