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В США представили законопроект о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО

1 июня, 06:47

Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств

Фото: AFP

В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальности целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставления государству статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинского-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией", – заявили в посольстве.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности украинского государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления документа в силу и до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета США по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Напомним, в Североатлантическом альянсе ожидают, что Украина продолжит реформировать сектор безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

Ранее заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила, что Киеву нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников.

А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.


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Тег США, НАТО, посольство, законопроект, оборона, Украина, РФ, поддержка, союзник

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