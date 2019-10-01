В США предварительно одобрили продажу новой партии противотанкового оружия Украине

ПТРК Javelin / Фото: Минобороны Украины

Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в 39 миллионов долларов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три неназваных источника.

Этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

По словам одного из представителей администрации США, о продаже 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin может быть официально объявлено позднее.

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Напомним, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем, 2020-м финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Программа выделения средств на оказание военной помощи Киеву, если она не будет продлена, может завершиться 30 сентября. На следующий день средства могут быть автоматически заблокированы. Утвержденная Конгрессом инициатива продлевает действие программы до конца следующего финансового года — 30 сентября 2020 года. Законодатели опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти в вопросе расследования против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в ведомстве не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву.

Как сообщалось, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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