Посольство США похвалило ныне уволенную ЦИК Украины

ЦИК. Фото: facebook.com/UACEC

Посольство США в Украине выразило поддержку уволенным членам Центральной избирательной комиссии, и отметило высокий уровень организации выборов в 2019 году.

"Мы приветствуем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее главу с беспристрастным и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года", – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

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В посольстве подчеркнули, что новая власть, изменяя состав Центризбиркома, теперь несет ответственность за то, чтобы Центризбирком сохранял свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа.

"Мы надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии", – добавили американские дипломаты.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила, что законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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