В США прокомментировали скандальный указ Путина по Крыму

Такие действия Москвы только усиливают основу для санкций, говорят американцы

Президент РФ Владимир Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, подписав соответствующий указ. Соединенные Штаты Америки осудили действия оккупантов.

Посольство США в Украине отмечает, что такие действия Москвы только усиливают основу для санкций.

"Новый "указ" России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянами просто усиливает основу для международных санкций. Мы еще раз твердо повторяем: Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", отреагировали на указ Путина по Крыму и у Зеленского. Представительство президента в Крыму отметило, что теперь российские оккупационные власти не только продолжают репрессии на полуострове, но и вводят новые масштабные притеснения имущественных прав крымчан. Также Россия нарушает Женевскую конвенцию.

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Смотрите, как Путин в начале января в Крыму наблюдал за учениями:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения фейкового "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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