В США рассказали, чего ждут от России для урегулирования конфликта на Донбассе

Волкер готов снова сесть за стол переговоров с представителями России, если Москва будет готова к миру с Украиной

Фото: Курт Волкер/Twitter.

Кремль утратил возможность сделать Украину частью империи, поэтому ему лучше задуматься об окончании войны. Для начала Россия должна освободить военнопленных украинских моряков, что станет сигналом к урегулированию конфликта.

Об этом заявил во время доклада на слушаниях в Подкомитете Сената по международным отношениям, которые были посвящены украинско-российскому кризису, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает 112.ua.

По его словам, он готов снова сесть за стол переговоров с представителями РФ, если Москва настроена к урегулированию конфликта.

"Я хотел бы встретиться с моими российскими коллегами в ближайшем будущем, но я не знаю, какую форму это примет на данный момент. Я готов встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги, если Россия серьезно настроена на прогресс", – сказал Волкер.

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В то же время американский дипломат объяснил, что важным шагом для России будет исполнение требования Морского трибунала освободить украинских моряков, что станет отправной точки в разрешении кризиса.

"Мы открыты для поддержки первоначальных шагов по укреплению доверия, мы также сосредоточены на центральных элементах имплементации Минских соглашений, начиная с прекращения огня, вывода иностранных сил, разоружения незаконных вооруженных формирований и создания ситуации безопасности на Донбассе, с тем чтобы были предприняты дополнительные политические шаги, которые также являются частью минских договоренностей", – сказал представитель Госдепа США.

Волкер рассчитывает, что Россия пойдет по пути деэскалации конфликта с Украиной и будет работать в этом направлении вместе с США.

Отметим, что пока Кремль и не думает делать шаги к урегулированию ситуации на востоке Украины: моряков не отпускают и не меняют, первые пункты "Минска" – прекращение огня, вывод войск с украинской территории не выполняет. Это отмечают и на Западе. Ранее Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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