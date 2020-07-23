В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который не видит сейчас возможности переговоров с Россией по Крыму, считает, что освобождение украинского полуострова военным путем может привести к печальным последствиям, причем даже за пределами нашей страны.

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Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии".

Он считает, что только постоянное давление на Россию может решить вопрос деоккупации полуострова в будущем. А силовым методом даже не стоит пытаться вернуть Крым.

"Не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, что такая операция будет разрушительной и для жизни людей, и для имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Не существует варианта хорошего военного возврата Крыма. И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года – это скорее признак слабости, а не силы. Думаю, что Россия со временем изменится. Нам надо поддерживать давление и быть готовым к этим изменениям", – сказал Волкер.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос рассказывал, что Украина в 2014 году могла освободить Крым. По его словам, десантники и спецназ отрабатывали план по противодействию захвату территорий и были готовы выполнять задачу. Но кое-что пошло не так…

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл стратегию освобождения Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации полуострова нельзя поднимать на минских переговорах. Нужно подтолкнуть Россию к освобождению Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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