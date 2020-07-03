В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма

Соединенные Штаты Америки не исключают возможного удара России по Украине с крымского направления или с моря (либо пробить коридор от Крыма до Донбасса, либо вторгнуться в Херсон и захватить дамбу), поэтому готовы среагировать и ввести жесткие санкции против Москвы.

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Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Америка еще год назад предполагала, что может быть вооруженная агрессия со стороны оккупированного Крыма или Азовского и Черного морей. Поэтому американцы готовы в любой момент наказать Россию самыми жесткими санкциями.

"Пока этого не случилось. Но мы должны быть подготовлены и готовы ответить. Первой должна быть готова Украина, но также и международное сообщество, включая США, которые должны быть подготовлены поддержать (Украину. – Ред.) и ввести самые тяжелые санкции против России, которые она только видела. Такие жесткие санкции, которые не были введены, сейчас в режиме ожидания. Но их могут применить. Но даже те санкции, которые действуют сейчас, бьют по России. И если бы они пошли на вторжение в Украину или любую другую страну, я убежден, международное сообщество, надеюсь, во главе с США, поддержкой Европы и других демократий по всему миру введут более жесткие санкции против России, которые еще больше подорвут их экономику. Поэтому, я думаю, мы не должны удивляться (возможному вторжению РФ. – Ред.), должны быть готовы действовать и ввести эти санкции. Но, надеюсь, этого не случится", – сказал Тейлор.

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На вопрос, какие это могут быть санкции и можно ли ожидать, например, отключения от SWIFT, нефтяного эмбарго, дипломат привел в пример другие страны: "Вы назвали два вида очень жестких санкций. Они вводились против других стран и оказали очень негативное влияние на их экономики".

"К примеру, против Ирана, который под давлением этих санкций пошел на переговоры. Поэтому эти санкции болезненны и эффективны. А еще более эффективны, если введены всем международным сообществом, особенно американцами и европейцами, потом канадцами, австралийцами и японцами", – резюмировал он.

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Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине июня в США предложили новые санкции – отключить Россию от SWIFT. SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть системы проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему. В то же время возможное отключение РФ от этой системы международных валютных переводов называют едва ли не самым мощным санкционным наказанием.

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